Querido rostro de Canal 13 sufre robo en bencinera: se trataría de una nueva manera de cometer ilícitos

El periodista Iván Valenzuela reveló esta mañana una preocupante experiencia personal al aire en la edición matinal de Mesa Central. Con la intención de advertir a su audiencia, el comunicador relató cómo fue víctima de un ilícito en una bencinera de Santiago. “Ayer sufrí un robo y lo quiero contar para que tengan cuidado”, inició su relato.

El periodista detalló el momento exacto en el que ocurrió el delito. “Eché bencina en una de esas bombas que son de autoservicio y, mientras miraba la máquina, se estacionó un auto al lado mío”, describió.

Continuó explicando que, mientras estaba distraído, “un gallo se bajó, me abrió la puerta del auto y me sacó la mochila con todo lo que tenía”. Este tipo de robos, denominados como “al paso”, parecen estar en aumento, lo que motivó al conductor de Mesa Central a hacer un llamado de alerta.

Tras el incidente, Iván Valenzuela se dirigió a Carabineros para hacer la denuncia correspondiente. “Carabineros se portó increíble; fui a hacer la denuncia, me explicaron un montón de cosas y me dijeron que es un tipo de robo en una bomba de bencina”, explicó.

Las consecuencias del robo

Afortunadamente, el periodista de Canal 13 no resultó herido durante el robo. “Me sacaron la mochila, no vi a los ladrones, no me pasó nada, pero me contaron que a una persona le trataron de llevar el auto y se agarró con el ladrón”, compartió.

Antes de concluir, el comunicador hizo un llamado enfático a la precaución: “Así que ojo en las bombas de bencina con autoservicio”, recomendó a los televidentes.