“Sé que mi nombre puede ser llamativo”: Kike Acuña se refiere a rumores sobre su posible ingreso al nuevo reality de Canal 13

El exfutbolista Jorge Kike Acuña respondió los rumores que lo vinculan con el próximo reality de Canal 13, Palabra de Honor. En los últimos días, se especuló sobre su posible participación en este nuevo encierro, y más aún luego tras la información que fue revelada en Hay que decirlo. Según lo dicho, el exmediocampista estaría listo para sumarse al nuevo proyecto de telerrealidad de la señal del grupo Luksic.

Sin embargo, al ser consultado sobre estos rumores por Página 7, Kike Acuña se mostró sorprendido y negó tener información al respecto. “Yo no tengo idea”. Y luego, agregó: “Además, en dos meses más sale mi libro, así que en temas de televisión, la verdad que no tengo idea. He escuchado por ahí, pero no sé nada”.

Tras ello, el exfutbolista señaló que “no he tenido ninguna conversación con nadie hasta el momento. Sé que mi nombre puede ser llamativo por todo lo que ha sucedido antes, pero estoy enfocado en otra cosa, contento y con muchos proyectos”.

¿Le tienta la idea de sumarse a un reality?

A pesar de su negativa actual, el exjugador y extécnico de Unión San Felipe dejó la puerta abierta a la posibilidad de ingresar a un programa en el futuro. “Podría pensar en entrar a un reality solo por el tema de la competición, pero así estoy tranquilo. Me va bien estando afuera y por el momento no tengo idea de nada”, concluyó.

Cabe recordar que Kike Acuña ya cuenta con experiencia en este tipo de programas, ya que participó en el reality Pelotón VIP, lo que lo convierte en un posible candidato interesante para futuros proyectos de telerrealidad.