El increíble cambio físico de Dave Bautista que está dando de qué hablar

La industria cinematográfica sigue manteniendo un vínculo especial con algunas estrellas de la WWE que triunfan como actores formando parte de importantes proyectos.

Uno de ellos es Dave Bautista, quien destaca (destacaba) por su gran tamaño en lo que respecta a peso y masa muscular, brillando en títulos como Grandes espías, Guardianes de la Galaxia, Dune y Glass Onion: un misterio de Knives Out, entre otros.

Claramente, su aspecto físico lo convertían en el actor ideal para interpretar a ese personaje rudo, de carácter duro, lo que lo mantiene mayoritariamente ligado a películas de acción.

Pero durante las últimas horas comenzaron a circular fotos recientes del ex luchador en las que se ve notoriamente más delgado, evidenciando una pérdida de peso y también de músculos.

De manera concreta, Bautista está pesando 108 kilos, lo más delgado que ha estado desde los 19 años, según él mismo comentó. Se debe tener en cuenta que llegó a pesar 142 kg., aunque no fue su récord, ya que como luchador llegó a los 167 kilos.

Si bien se habla bastante de que estos cambios son muy comunes entre los actores para interpretar algunos papeles específicos, lo que motivó al intérprete de 55 años pasa mayoritariamente por temas de salud y bienestar.

“Acabo de perder como 20 kilos. He sacrificado mucho músculo. Pero estoy bien, me siento más cómodo”, comenzó diciendo el actor al explicar su drástico cambio.

“Estaba teniendo problemas con algunas escenas que ya no podía realizar por el exceso de kilos, pero ahora que me los he quitado de encima estoy mejor”, complementó, aludiendo a efectos en lo laboral.

“Me estoy quedando súper delgado. Probablemente sea lo más ligero que he estado desde que tenía 19 años (...) para la filmación de Knock At The Cabin, subí a 142 kilos y ahí empezó la pesadilla. Bajar ese peso ha sido un verdadero reto”, complementó.