“Se quiso hacer el chorito”: Michelle Carvalho revela desconocida discusión que tuvo con Alexis Sánchez

Michelle Carvalho sorprendió al revelar detalles inéditos sobre su pasada relación con Alexis Sánchez, con quien mantuvo un romance durante varios años mientras el futbolista residía en Barcelona.

En Gran Hermano Chile, la modelo brasileña recordó tanto los momentos felices como algunas tensiones que surgieron entre ellos.

Uno de los recuerdos más destacados fue cuando Michelle mencionó que ella fue quien regaló uno de los perros que actualmente acompaña al “Niño Maravilla”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la anécdota de una fuerte discusión que tuvo con el futbolista tras un partido del Barcelona.

“Yo recuerdo un día que terminaron de jugar un partido del Barça e iban a celebrar, iba la Shakira con Piqué, yo quería ir y no me llevó hueón. Estaba enfurecida, que no me llevó y la quería conocer”, contó.

La modelo brasileña explicó que Alexis decidió ir solo a la celebración, a pesar de que todos en el evento sabían que ella era su pareja. “Se quiso hacer el bacán, quiso ir solo, pero todos ellos sabían que estaba conmigo. Se quiso hacer el ‘chorito’ y fue solo”, detalló.

El relato continuó: “Después, cuando salió de la fiesta me empezó a llamar porque me quería pasar a buscar para ir a su casa y yo no contesté”. Y luego, agregó: “Tenía 20 llamadas perdidas”.

Alexis tocando la bocina mientras sus vecinos gritaban

La situación escaló cuando Alexis apareció en su domicilio. “Hasta que llegó abajo de mi departamento y empezó a tocar (la bocina del auto) y toda la calle gritaba ‘cállense, cállense’. Me llamaba y me decía ‘baja, o si no me voy a quedar acá hasta que todos los vecinos despierten’”, recordó la modelo.

Ante la presión de la situación, la participante de Gran Hermano Chile expuso que “bajé, si no me iban a echar de ese departamento. Y yo emputecida que no me llevó”.

En retrospectiva, Michelle resumió aquellos momentos como “puros shows” y, al ser preguntada por sus compañeros si la relación era “tóxica”, aclaró: “No, yo era arrebatada. Por eso Pedro se aburrió también”.