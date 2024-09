Captura de pantalla: Via X

Renata Bravo recientemente confesó en Todo va a Estar Bien de Vía X que mantuvo una relación amorosa durante su juventud con el conocido humorista y panelista de Sin Filtros, Arturo Ruiz-Tagle. La revelación sorprendió a muchos, ya que la actriz y comediante había negado esta relación durante años.

“Somos muy amigos, pero me odia, porque me dice que yo siempre lo he negado”, afirmó.

En el programa, la comediante explicó que comenzaron a salir cuando ella tenía 20 años y estaba cursando estudios de teatro. “Éramos pololos”, confesó. Renata Bravo recordó cómo el humorista, quien en ese entonces formaba parte del grupo de teatro dirigido por el fallecido dramaturgo Andrés Pérez, la invitaba a fiestas con sus colegas.

“Ruiz Tagle el pelo largo y usaba un moño, era super hippie. Era estupendo. Guapísmo. Y usaba una chaqueta de cuero negro larga, un abrigo, era súpero ondero en esa época. Entonces iba a mi casa y se quedaba a dormir, pero dormía con mis hermanos, en su pieza... Pero mis hermanos lo odiaban un poco porque se duchaba y se tapaba la ducha (...) Tengo muy lindos recuerdos de Arturo”, contó la actriz.

La relación, que duró aproximadamente un año, fue un tiempo significativo para ambos. Sin embargo, la comediante mencionó que tras la ruptura, ambos se hicieron famosos, y ella decidió no hablar públicamente de su relación con Arturo Ruiz Tagle, a pesar de que siguen manteniendo una buena relación.

El incómodo momento que protagonizaron en la TV

Renata Bravo también reveló un episodio que ocurrió años después, cuando ambos coincidieron en un espacio en el que ella era conductora. “Cuando nos hicimos famosos, coincidimos en un programa, REC. Él tiró una talla muy personal, muy desafortunada, entonces yo lo miro y le hago (con desprecio)”, recordó.

Tras este incidente, la actriz rememoró que “fuimos a comerciales, y lo llevo al camarín, ‘puedes venir, por favor. Pobre ti que digas que fuimos pololos’. Y él dice ‘te avergüenzas de mí'. ‘No me avergüenzo de ti, pero no puedes decir esa talla po hombre, ubícate’, y lo reté bien retado”.

“Y se quedó bien callado... Pero siempre dice que yo lo niego y efectivamente lo he negado todos estos años, pero sí, fuimos pololos”, concluyó.