Alexandra Méndez, más conocida como ‘Chama’, decidió renunciar de manera voluntaria al encierro de Gran Hermano 2, causando una enorme conmoción al interior de la casa estudio en Buenos Aires.

La influencer y modelo venezolana no venía de buenas semanas, y la gota que rebalsó el vaso fue la sanción que recibió hace unas horas, tras un duro enfrentamiento contra Angélica Sepúlveda, en compañía de Manuel.

Fue el pasado viernes por la noche, antes de la fiesta, que los tres se enfrentaron con duros epítetos, los que fueron castigados por “el ojo que todo lo ve” el pasado lunes: los tres fueron enviados a placa de eliminación, sin posibilidad de ser salvados.

Así fue la salida de ‘Chama’

Tras la confirmación, vino el momento de revelar cómo se dio la situación, y en la transmisión de CHV se apreció la situación cuando Gran Hermano informa a los demás jugadores.

En ello, se vio como ‘Chama’ fue al confesionario a exigir un cambio en la sanción, lo cual no sucedió, desatando la decisión final de la venezolana.

“Me duele increíblemente que me pongan una sanción, la cual no es así. Sé cuando tengo la razón y sé cuando no la tengo y aquí en este momento yo no tengo ninguna culpa de nada. Yo me retiro de esta competencia”, dijo de manera tajante.

Con ello, vinieron las reacciones, donde destacó el desconsuelo de Michelle Carvallo y la rabia e impotencia de Manuel.