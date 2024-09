“Es un atentado contra la libertad de expresión”: denuncian a reconocida actriz chilena de agredir a periodista

Recientemente, se dio a conocer una denuncia contra Renata Bravo, quien habría agredido a un reportero del programa Que te lo digo. Según lo que narró Sergio Rojas, la actriz reaccionó de manera violenta tras una pregunta relacionada con Claudia Conserva.

En ese momento, la comediante habría arrebatado el celular al periodista Tomás Staeding, conocido en el medio como “Tomacito”. Posteriormente, la actriz se habría encerrado en su auto para eliminar la grabación.

Sergio Rojas, notablemente molesto, exigió una respuesta de la artista mediante una story de Instagram. “Espero una explicación de tu parte, porque no hay nada que me pueda molestar más en la vida que la falta de respeto y estos actos que me parecen de un tropel de pelotudos que lo sigan haciendo en la televisión chilena”, expresó con firmeza.

El periodista de espectáculos también condenó el comportamiento la actriz. “Harán mucho humor, pero lo que hiciste ahora me parece que es un atentado contra la libertad de expresión, contra el periodismo y si te gusta hacer reír a la gente, en este caso lo único que estás logrando es dar pena, por una actitud totalmente deleznable”, afirmó.

Tras ello, Sergio Rojas le dio un ultimátum a Renato Bravo. “Espero hasta las 7 de la tarde unas disculpas como corresponden a esta situación”, advirtió.

“No hay pregunta grosera, no hay provocación”

Más adelante, y tras subir el video en su cuenta en Instagram, el conductor de Que te lo digo, comentó: “Tras verlo mil veces no sé donde está la falta de respeto de Tomás… No hay pregunta grosera, no hay provocación, sino, por el contrario, a mi juicio un periodista haciendo una pregunta… Si a ella le incomoda el tema, no contesta, pero la actitud es por lo bajo desproporcionada y violenta”.

“Tal vez fue un mal día de Renata, pero la llamé… Me cortó, le mandé un mensaje, no respondió… Espero reflexione y asuma que la actitud estuvo mal… eso no la define… Lo que sí la define es no poder darse cuenta de aquello y decir como todos en algún momento… ‘La cagué’”, concluyó.