La recordada Male Pasca, uno de los personajes más emblemáticos de la célebre teleserie Romané, marcó un importante hito en la carrera de Luz Jiménez. La actriz de 89 años, en conversación con Todo va a estar bien, compartió recuerdos sobre su icónica interpretación y cómo se sumergió en la cultura gitana para dar vida a Mama Pasca Antich.

Al recordar aquellos tiempos, Luz no pudo evitar emocionarse y describió su experiencia en la producción de TVN como algo inolvidable. “Era tan lindo todo. Conocí a los gitanos, me volé con eso. Me encantaban los gitanos”, rememoró con nostalgia.

Sin embargo, al enterarse inicialmente de que interpretaría a Male Pasca, su reacción fue de sorpresa. “Cuando recién me llama Vicente Sabatini, él me dice ‘bueno, tú vas a ser la Male Pasca. Es la señora que está afuera, la más vieja de todas, ella es la Pasca’. Y yo muda”, reveló la actriz.

TVN Ampliar

Se opone a que se haga un remake de la teleserie

Con la tendencia reciente de realizar remakes de populares teleseries chilenas, Luz Jiménez fue consultada sobre la posibilidad de que Romané tuviera una nueva versión. Y de manera tajante respondió: “Mejor no”.

Luego, la actriz explicó que recrear esa magia sería un desafío enorme. “Es muy difícil. Nosotros estudiamos el lenguaje. Yo creo que fue un mes, por lo menos, con cuaderno y lápiz en mano”, detalló, destacando la dedicación que requirió la interpretación de su personaje en la teleserie que se emitió en el año 2000.

Finalmente, Luz Jiménez también compartió que durante las grabaciones de Romané, siempre había gitanos presentes, cuidando cada detalle. “Yo creo que sería muy difícil”, concluyó.