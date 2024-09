Mega anunció oficialmente el elenco del remake de Amores de Mercado, una de las teleseries más icónicas en la historia de la televisión chilena. La producción, que tendrá como protagonista a Pedro Campos, ha generado opiniones divididas en la industria del entretenimiento.

Mientras que algunos actores celebran la idea de revivir este clásico, otros no están tan convencidos de la necesidad de rehacer la historia. Una de las voces críticas es Marcela Espinoza, quien interpretó a Cony Valdés en la versión original de TVN.

Cony era la hija de Morgana (Coca Guazzini) y hermana de Ignacio (Luciano Cruz-Coke), y su personaje se involucraba sentimentalmente con Rubén (Felipe Braun).

TVN Ampliar

Sus críticas al remake

Invitada al podcast Reyes del Drama, Marcela Espinoza fue consultada sobre su opinión acerca del nuevo proyecto que ya está en desarrollo. La actriz no dudó en expresar sus reservas: “Encuentro que, a mi parecer, no es necesario”, comentó con franqueza. “Las cosas se hacen y está bien, y fue un éxito y bonito, y que venga lo nuevo, no sé”, agregó.

Uno de los puntos que más le preocupa a la actriz es el inevitable riesgo de comparaciones que surgen cuando se realiza un remake. Ella mencionó que ya ha sucedido en otras ocasiones, como con el remake de El Señor de la Querencia. “Por una condición humana siempre hay un nivel de comparación un poco tóxico. No es una comparación positiva y lamentable que sea así, pero es la realidad”, explicó.

Ampliar

Para dar para cerrado el asunto, Marcela Espinoza expresó: “Espero que funcione bien, pero lo dudo. Es complejo, no sé cuál es el sentido de repetir algo que ya está hecho y que funcionó perfecto. Creo que hay que hacer cosas nuevas”.