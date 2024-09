La rabia, impotencia y descontrol pasó a desconsuelo total. Son las horas que ha vivido este miércoles Manuel Napoli, participante de Gran Hermano Chile 2 tras la salida de Alexandra Méndez, más conocida como ‘Chama’.

¡Remezón en Gran Hermano! Controvertida jugadora renunció sin despedirse de sus compañeros | Captura de pantalla

“Sé cuando tengo la razón”: ‘Chama’ intentó defenderse tras su salida de Gran Hermano

Pasa que ambos participantes cultivaron una relación muy cercana, la que Manuel ha extremado en varias ocasiones, al punto de mostrarse totalmente desconsolado por la salida sorpresiva (y sin despedirse de nadie) de ‘Chama’.

Fue el pasado viernes por la noche, antes de la fiesta, que los tres se enfrentaron con duros epítetos, los que fueron castigados por “el ojo que todo lo ve” el pasado lunes: los tres fueron enviados a placa de eliminación, sin posibilidad de ser salvados.

El castigo colmó la paciencia de la venezolana, quien decidió dejar la casa de manera voluntaria, según confirmó CHV, pero abandonó la casa sin despedirse de ninguno de sus compañeros, desatando la tristeza absoluta de Michelle y Manuel, las personas más cercanas que tenía en el encierro.

La petición de Manuel en relación a ‘Chama’

Pasan las horas y el italiano no encuentra consuelo para lo sucedido. Manuel se sigue responsabilizando por la salida de la venezolana.

“Ella se termina yendo por mi culpa, por una pelea que yo inicié y que ella saltó a defenderme”, repitió varias veces durante el día a sus más cercanos dentro del encierro de Gran Hermano 2.

Tanto fue la desesperación del concursante, que en un minuto del día se acercó al confesionario del reality para solicitar hablar con ella “aunque sea solo un minuto”, cosa que es imposible.

“No quiero que me vea así, simplemente quiero hablar con ella, me siento culpable, no me lo voy a perdonar, se ha metido en algo que yo tenía bajo control. Ella es parte de mi vida y me da miedo perderla”, le dijo al ‘ojo que todo lo ve’.