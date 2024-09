“Eres un asco de mujer” y “cochina come hongos”: Feroz pelea en Gran Hermano terminó con polémica sanción

Se dijeron miles de groserías. Una feroz pelea se vivió dentro de la casa de Gran Hermano y terminó con la producción revisando las cámaras.

Es que Angélica se agarró con Manuel y quedó la grande en el encierro, con gritos en los que participó hasta Pedro Astorga.

Todo por un plato de comida descompuesta que la Fierecilla de Yungay tenía guardado en la pieza de las mujeres.

Un alimento que expelía mal olor y que el resto de la casa comenzó a notar, hasta que descubrieron la comida con hongos que guardaba al lado de su cama y ardió Troya.

La pelea de Angélica en Gran Hermano

Así, Michelle, Chama, Cami Andrade, Manuel y varios más llegaron a ver el recipiente, dándose cuenta de que estaba en mal estado.

Minutos después, ante el escándalo por esto, arribó la polémica jugadora a la pieza, agarrando el plato y señalando que era algo que ella comía.

Ante esa revelación, y un tira y afloja donde el contenido de la vajilla terminó cayendo sobre la cama de Chama, Manuel y Angélica se dijeron de todo cara a cara.

“Pégame, eres nada”, lo toreaba ella, a lo que él respondía “eres un asco de persona, eres un asco de mujer”.

Luego, Sepúlveda se fue contra la Chama, quien comenzó a lanzar perfume por la habitación, aludiendo a que este spray le había entrado en los ojos, y solicitando una sanción al Big.

Están ciegos o también les tiraron perfume en los ojos? #GranHermanoCHV 😂 pic.twitter.com/UeGvFZkIO9 — 𝑻𝒖𝒕𝒊 🗣️𝑪𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒅𝒐 𝑮𝑯 (@NoyelTuti) September 2, 2024

“Yo no me lleno las manos de mierda ni me bajo de nivel con una asquerosa como ésta”, indicó la venezolana.

Un conflicto que fue escalando y escalando, mientras Michelle le gritaba a su compañera “cochina come hongos”, y en el patio Angélica trataba a Chama de ser una “cualquiera”.

chama no es q me caiga bien pero angelica tratándola literalmente de p*ta ? #GranHermanoCHV pic.twitter.com/S9oUMzF2IM — benji (@thursd8y) September 2, 2024

Finalmente, se vio cómo Angélica le insistió, una vez más en el confesionario, una sanción a Gran Hermano. Una que se concretó en el estelar, donde Diana Bolocco mostró el sobre rojo y entregó el polémico castigo.