“Es parte del corazón del evento”: La especial invitación que le hizo Karen Doggenweiler a histórico animador del Festival de Viña

Karen Doggenweiler fue confirmada como la nueva animadora del Festival de Viña del Mar, generando una ola de reacciones y mensajes de felicitaciones. La noticia se dio a conocer la mañana de este lunes en Mucho Gusto, donde varios rostros vinculados al festival expresaron su alegría y apoyo.

Uno de los primeros en felicitar a Karen fue Antonio Vodanovic, un ícono del Festival de Viña del Mar. El histórico presentador no escatimó en elogios para la conductora de Mega y le brindó su respaldo para este nuevo reto.

“Me alegro de que hoy se confirme la noticia de que tú eres la próxima animadora del Festival de Viña del Mar”, comenzó diciendo el exanimador.

“Hay experiencias que tardan en llegar, y lo tuyo tardó, pero este es el momento, y te pido que lo aproveches con toda tu intensidad, fuerza y ganas, porque te quiero mucho”, añadió.

Por último, dirigiéndose a Karen Doggenweiler, Antonio Vodanovic expresó: “Te tengo un gran cariño, respeto y admiración profesional, y porque quiero mucho al Festival de Viña del Mar, cuídalo”.

La idea de Karen Doggenweiler

La respuesta de la animadora de Viña 2025 no se hizo esperar. “Quizás me esté arrancando con los tarros, no sé si me va a retar el equipo, pero debemos tener a Antonio con algo especial en la Quinta Vergara. Estuvo por tantos años, es parte del corazón del festival, ojalá nos pueda acompañar en algo especial que podemos prepararle con mucho cariño, Antonio, te adoro”, comentó.

Para finalizar, Karen Doggenweiler recordó cómo un consejo de Antonia Vodanovic influyó en su llegada a Mega: “Estoy acá en Mega, que no se le olvide a él, por un lindo consejo que me entregó”, afirmó.

“Cuando hicimos esa gira por los distintos matinales a propósito de la Teletón (…) En ese momento me dijo ‘ándate a Mega’, así que Antonio, gracias, te quiero mucho”, concluyó.