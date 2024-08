Pamela Díaz sorprendió a todos al revelar un romance secreto que ha mantenido en silencio por más de una década. Durante una charla íntima con sus compañeras de ¿Ganar o Servir?, Faloon Larraguibel y Gala Caldirola, La Fiera se sinceró sobre su situación sentimental, revelando detalles que dejaron a todos atónitos.

En un comienzo, la conductora de Hay que decirlo comenzó confesando que su relación fuera del programa podría estar en peligro debido a su participación en el reality. “Con quien estaba pinchando afuera me debe odiar”, comentó, añadiendo que el hombre en cuestión “no quería que entrara”.

Luego, La Fiera explicó que “no estamos partiendo, llevamos como seis o cinco meses (...) Nunca he podido dar el paso con él. Llevo pinchando mucho tiempo, muchos años”. Y tras ello, agregó: “Cada vez que el cabezón, vuelvo y salimos. Te estoy diciendo años, así como 12, si contamos todo, como 12 años”.

No ha querido formalizar su relación

A pesar de la larga historia que los une, Pamela Díaz también admitió que, por ahora, no tiene intenciones de formalizar esta relación. “Hoy día depende de mí si doy un paso más”, afirmó.

Además, mencionó que ambos han tenido otras parejas durante estos años, pero que cuando están en una relación con alguien más, simplemente no se ven y no hay contacto entre ellos. “No es tema, no es nada. Ni siquiera un saludo, pueden pasar años”, aseguró.

Finalmente, La Fiera reflexionó sobre sus sentimientos actuales. “A veces pienso que sé que con él podría estar muchos años, muy contenta, pero no tengo ganas. Estoy tan feliz que no quiero enamorarme de nadie”, concluyó.