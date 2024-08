“A mí me detesta”: Doctora Cordero revela mala onda con Pamela Díaz y explica el motivo

La Doctora María Luisa Cordero reveló que está distanciada de Pamela Díaz y aclaró las razones detrás de esta mala onda. A pesar de que en el pasado existía una buena relación entre ambas, quienes incluso compartieron escenario en la obra de teatro Las Indomables de Patricia Maldonado, hoy en día no mantienen ningún tipo de contacto.

En una reveladora entrevista en el programa Que te lo digo, transmitido por Zona Latina, la diputada explicó lo que sucedió: “A mí me detesta con justa razón, porque yo dije una indiscreción una vez”.

Durante la conversación, la Doctora Cordero también recordó con nostalgia los tiempos en los que trabajaron juntas. “Yo trabajé con ella en Las Indomables, es lo más buena compañera de trabajo que te puedas imaginar. Ella decía: ‘Doctora, le pedí una paila de huevos para que comamos a medias’”, relató.

El motivo de su distanciamiento

Aunque hoy en día no existe comunicación entre ellas, la psiquiatra no tiene más que palabras de elogio hacia La Fiera: “Yo tengo puras buenas palabras de halago para Pamela”, dijo, y agregó que aunque la conductora de Hay que decirlo “no me saluda, y tiene razón, porque tiene una herida conmigo”, sigue sintiendo aprecio por ella.

Además, expresó su alegría por el éxito que ha alcanzado, lamentando también el accidente de helicóptero que sufrió, calificándola como “muy aperrada”.

Finalmente, María Luisa Cordero subrayó que Pamela Díaz es una mujer que valora profundamente, describiéndola como “trabajadora, buena persona, solidaria y simpática. Tengo muy buenos recuerdos de ella”. A pesar de los elogios, evitó profundizar en los detalles de la polémica que supuestamente está relacionada con la hija mayor de La Fiera.