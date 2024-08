Carmen Gloria Arroyo se presentó en Buenos Días a Todos para abordar la controversia legal que rodea el proceso de divorcio entre la española Gala Caldirola y el futbolista Mauricio Isla. Según se reveló previamente, la modelo española habría puesto como condición para firmar el divorcio el traspaso de una propiedad a su nombre, una situación que generó un debate en el matinal.

La conductora del matinal, María Luisa Godoy, no tardó en preguntarle a Carmen Gloria sobre la legalidad de esta exigencia, ante lo cual la abogada respondió de manera clara: “Voluntariamente, se puede hacer lo que quiera (...) Cuando es de común acuerdo, se puede. Como exigencia para el divorcio, no, eso ya no se puede”.

Explicó los cambios que conllevó la Ley de Divorcio

A continuación, la conductora de Carmen Gloria a tu servicio profundizó en la historia del divorcio en Chile. “Eso es un rezago que queda de una antigua creencia, porque antes de la Ley de divorcio, antes del año 2004, que no existía el divorcio, la única forma de terminar un matrimonio era por la nulidad”, explicó la abogada.

En ese contexto, muchas parejas mentían sobre las circunstancias de su matrimonio para obtener la nulidad, lo que daba pie a exigencias y negociaciones de todo tipo, desde bienes materiales hasta pensiones.

Finalmente, Carmen Gloria Arroyo expuso que con la llegada de la Ley de Divorcio, desapareció la causal de incompetencia del oficial del Registro Civil, eliminando así la necesidad de mentir para disolver un matrimonio. En la actualidad, el divorcio en Chile puede realizarse de tres formas: bilateral (de común acuerdo), culposo (cuando una de las partes incumple gravemente sus obligaciones matrimoniales) y unilateral (cuando solo una parte desea divorciarse).