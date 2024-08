Diputados oficialistas y postura del PC por Venezuela: “privilegia al dictador Maduro y le da la espalda al Presidente Boric”

“Con la ratificación de su postura a favor del régimen de Nicolás Maduro, el Partido Comunista comete un error profundo e histórico. Privilegia al dictador Maduro y le da la espalda al Presidente Boric”. Esas fueron las palabras emitidas este domingo por el diputado Raúl Soto (PPD) debido a la posición del PC ante la crisis en Venezuela.

En esa línea, el parlamentario sostuvo que la tienda “está desconociendo una política de Estado en materia de relaciones exteriores y eso es grave, viniendo de un partido miembro del oficialismo y parte del gobierno. Yo les pediría reflexionar y cambiar esa postura, cuadrarse con la posición de Estado que ha fijado el Gobierno”.

Por otro lado, el senador Juan Luis Castro (PS) se refirió a la posición expresada por el presidente del PC, Lautaro Carmona, respecto a Venezuela, en la cual tomó distancia respecto a la postura del Mandatario e indicó que para la tienda, el régimen de Nicolás Maduro no es una dictadura.

“Sin ninguna alteración, nosotros no compartimos, no compartimos, no tenemos esa conclusión. Podemos partir de la base de que hay una crisis profunda en Venezuela, una crisis económica, política, social, que incluye el tema migratorio”, dijo el líder del Partido Comunista.

“¿Dónde están las lealtades del Partido Comunista?”

Por lo anterior, el senador Castro señaló que “lo que ha expresado el timonel del PC finalmente es ratificar que ellos prefieren estar al lado de Maduro que al lado del Presidente Boric. Ellos creen que Venezuela es una democracia y Chile piensa que es una dictadura”.

“Yo me pregunto, ¿dónde están las lealtades del Partido Comunista chileno en la última hora? ¿En una declaración que puede ser ambigua e interpretada de muchas formas o finalmente respaldando al presidente de la República que es lo que el país esperaba de ello? Esto pone en una situación de un antes y un después las relaciones políticas”.