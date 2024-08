PC toma distancia del Presidente Boric y dichos sobre Venezuela: “Nosotros no compartimos (...) no es dictadura”

PC toma distancia de Presidente Boric y dichos sobre Venezuela: “Nosotros no compartimos (...) no es dictadura”

Tras las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre Venezuela, el Partido Comunista de Chile (PC) decidió desmarcarse de la postura del Mandatario. El presidente del PC, Lautaro Carmona, indicó que para la tienda, el régimen de Nicolás Maduro no es una dictadura, en contraposición a lo afirmado recientemente por el jefe de Estado.

El timonel comunista fue cuestionado sobre la posición del partido en relación con la situación del país latino, especialmente después de que el líder de Gobierno calificara al régimen como una “dictadura”.

Ante esto, en conversación con Estado Nacional de TVN, Lautaro Carmona declaró: “Sin ninguna alteración, nosotros no compartimos, no compartimos, no tenemos esa conclusión. Podemos partir de la base que hay una crisis profunda en Venezuela, una crisis económica, política, social, que incluye el tema migratorio”

“Yo no quiero entrar en un debate con el Presidente porque quiero ser consistente en que respeto, a pesar de mi diferencia (...) no es dictadura”, agregó.

Además, el presidente del PC explicó que la postura del partido fue acordada en un comité político en el que participaron miembros del Gobierno que son parte del partido, como la ministra Camila Vallejo y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. “(La declaración) va a ser muy sobria, y va a representar el pensamiento sintetizado de todos quienes estuvieron en la reunión, y que cada uno aportó”, precisó.