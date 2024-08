Nuevo homicidio en La Pintana: hombre muere baleado y ya se contabilizan siete crímenes en la comuna en la última semana

Un nuevo homicidio se registró en la comuna de La Pintana, sector sur de la Región Metropolitana, luego de que un hombre muriera baleado.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en el sector de La Orquesta con pasaje Nerón.

Además, T13 consigna que el crimen tuvo lugar a eso de las 17:00 horas, donde, producto de la gravedad de las heridas, la víctima falleció en el lugar.

Este es el segundo homicidio en la comuna en menos de 24 horas, y el séptimo en la última semana.

Durante la mañana de este sábado, la alcaldesa Claudia Pizarro lamentó la falta de recursos destinados a la seguridad en la zona y criticó la gestión del expresidente Sebastián Piñera por no haber tomado las medidas necesarias en su momento.

“Hoy estamos lamentando lo que no se hizo en el pasado”, señaló, agregando que “esto no va a parar si no se toman cartas en el asunto”.