Rodrigo Villegas y el conflicto entre Paul Vásquez y Luis Slimming: “Al Flaco le molestó porque quiere ser ícono de la buena onda”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con el comediante nacional Rodrigo Villegas a raíz del show que dará este miércoles 19 de junio en Gran Arena Monticello.

“Es un show que viene girando desde hace un año y medio y es la bajada de Viña. Tuvimos una gira bien bonita en el verano, en festivales comunales, hicimos harto el sur y anduvimos en muchos lados”, comentó Villegas al inicio de la conversación.

La risa como salud mental

De ese mismo modo, el popular humorista se refirió a la manera en que su trabajo genera un impacto positivo en su público y su salud mental. “Lo que más me repite la gente cuando se terminan los shows es ‘gracias’”, aseguró.

“Yo ya tengo claro que me transformé en una válvula de escape para la gente y para la realidad”, reflexionó el artista de la risa, quien además contó una anécdota que da cuenta del carácter catártico de su trabajo.

“El otro día se reconcilió una pareja. Me bajé del escenario y me abrazaba el tipo. Me decía ‘gracias, estábamos peleados con mi polola y ahora nos arreglamos’. Se generan ese tipo de relaciones con los seres humanos y es muy lindo porque hay un proceso muy bonito del humor”, expresó.

Rodrigo Villegas y su reflexión sobre el enojo de Paul Vásquez

Hace un tiempo Luis Slimming hizo su rutina en el Festival de Viña del Mar en donde contó un chiste sobre Paul Vásquez - conocido como El Flaco -, quien sigue molesto por la situación hasta ahora. Respecto a si los humoristas son capaces de poder reírse sobre sí mismos, Villegas declaró que “los comediantes somos serios, envidiosos y nos tenemos mala”.

“Es peludo por dentro. Es complicado y no existe el humor dentro de los comediantes. Yo por eso me aíslo, soy como un ermitaño del humor y ando en mi burbuja”, transparentó.

En esa misma línea, el comediante reconocido por personajes como Mathiu Focker abordó la situación entre Luis Slimming y Paul Vásquez y expuso que “yo creo que al Flaco le molestó porque quiere ser ícono de la buena onda, no ícono de la droga, del pastero, de todo eso… quiere ser ícono del que ayuda, del que es bombero”.

“Es distinto el ícono del Negro Piñera. Todos sabemos que es carretero y el Negro lo acepta, porque es su personaje, pero yo creo que El Flaco está queriendo tener otra imagen. Y yo creo que Luis Slimming es tan talentoso que de repente no es necesario pegarle a otro comediante”, expresó.

Así, Villegas aseguró que “los nuevos comediantes son choros también… hay algunos que se han ganado sus patadas en la raja”.

Las entradas para el show de Rodrigo Villegas están disponibles a través del sistema Topticket.