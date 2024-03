A un mes del Festival de Viña del Mar 2024, hechos ocurridos en la Quinta Vergara siguen dando que hablar. Es que el comentado chiste de Luis Slimming respecto a Paul Vásquez, el “Flaco”, continúa generando reacciones, esto, luego que “Don Comedia” se disculpara con el ex Dinamita Show.

“Un comediante clásico contó que gastaba más de 800 mil pesos semanales en cocaína (...) consumía dos jales cada hora. O sea, se pegaba un jale cada media hora (...) impresionante, porque si uno ve la rutina de este humorista en Viña, junto a su compañero ‘El Indio’, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué minuto lo hacía? (...) No me gustaría revelar la identidad de esta persona. Para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero”, expresó durante su rutina el integrante de El Sentido del Humor (ESDH).

Esto generó la inmediata reacción del Flaco, quien tras el show de Luis Slimming en Viña 2024 mostró su enojo por la referencia a su adicción con las drogas.

“Flaco, sorry”

A varias semanas de aquello, en la última emisión de ESDH el pasado jueves 21 de marzo, Don Comedia se tomó un tiempo para pedir disculpas a Vásquez, aunque de una particular manera.

“Luchito quiere comentar algo”, comenzó diciendo el compañero de podcast de Slimming, Héctor Romero. Ante esto, Luis señaló: “Pedirle disculpas, Flaco sorry”.

Sin embargo, esas palabras generaron la reacción del tercer integrante de ESDH, Marcelo “Coronel” Valverde, quien dio una nueva oportunidad al comediante para disculparse: “Luis Slimming va a dirigir unas palabras al señor Paula Vásquez, quien con el pasar del tiempo, nos hemos dado cuenta de que no le gustó la referencia a él en la rutina”.

“No le gustó —replicó Don Comedia— no sé si mezcló noticias u otras cosas. Él piensa que el chiste que conté en Viña era el que iba a contar en Olmué y ese chiste no me dejaron contarlo porque involucraba marcas, no porque te nombraba a ti o a tu pasado, este era otro, muy bueno también”.

Frente a estas palabras, el Coronel repuso entre risas: “¿Tus disculpas era que él estaba equivocado, que se confundió y que el chiste era muy buenos?”. “Todavía no llego a las disculpas”, respondió Slimming, quien agregó: “Sorry Paul, no debí… tú dices que eres el único que tiene derecho a webiarse (sic) con eso, es tu historia, no debí quizás hacer esto, yo pensé que tenía el permiso, no lo tenía y me equivoqué”.

“No sé si cachai los chistes”

Pero esto no quedó ahí, ya que luego de una explicación sobre el chiste del Flaco en Viña, Slimming indicó: “Era un chiste, Flaco, no sé si cachai los chistes… me imagino que sí porque es humorista… me da lata que un humorista tenga menos humor que un alcalde, al alcalde de Marchigüe lo trate de borracho y estaba cagao (sic) de la risa…”

“Es que era mentira”, manifestó en respuesta Valverde, a lo que Luis complementó a forma de cierre: “Es verdad… por eso digo, que él no más puede hacer chistes de su adicción, no debí, pensé que era gracioso”.