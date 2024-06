Caso Franco Vargas: se posterga por tercera vez audiencia que resolverá si investigación será en justicia militar o civil

En el marco de la investigación que busca esclarecer los hechos ocurridos en la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco” de Putre el pasado 27 de abril, la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book, llegó hasta dicho lugar para encabezar la reconstitución de escena.

Durante la mañana de este lunes, la jueza se trasladó al sector de Pacollo, en la Provincia de Parinacota, para realizar la diligencia mencionada en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), según informó el Poder Judicial.

La ministra en visita Jenny Book llegó hasta el sector de Pacollo, provincia de Parinacota, a 4.250 metros sobre el nivel del mar, para encabezar la reconstitución de escena en el marco de la investigación por la muerte del conscripto Franco Vargas. pic.twitter.com/sPCzpN3vzz — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) June 17, 2024

Sin embargo, esto fue cuestionado por la madre de Franco, Romy Vargas, ya que aún no se determina qué tipo de justicia llevará la causa: “Me extraña que la ministra Jenny Book haya reconstituido la escena o haya entrevistado a los conscriptos, y no citó a ninguno que estuvieron en la marcha y presenciaron cuando a mi hijo no lo auxiliaron”.

Agencia Uno | La madre del conscripto fallecido Franco Vargas, Romy Vargas / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“Me parece insólito que esta señora esté jugando a que la justicia se va a quedar por su lado ”, añadió la mujer, la cual además se opuso a la exhumación del cuerpo de su hijo ordenada por Book.

Postergación de audiencia de competencia

Y nuevamente se postergó la audiencia en que la Corte Suprema iba a resolver si el caso sería visto por la justicia civil o militar. En conversación con Radio ADN, el abogado de Vargas, Sebastián Andrade, explicó que esto se debe a que una de las integrantes de la instancia quedó inhabilitada.

“De los cinco integrantes que deben estar presentes para escuchar alegatos, no estaban todos disponibles debido a que el abogado Nicolás Oxman Vilches, en representación del funcionario del Ejército Michael Fritz, recusó a una de las abogadas integrantes que formaba hoy día la nómina (...) Una vez que se hace esta diligencia, ella queda inhabilitada para conocer ”, dijo.

Finalmente, se confirmó que Romy Vargas —junto a Andrade, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y un conscripto sobreviviente de la fatídica marcha, Christopher Pakarati— acudirá al Congreso en Valparaíso durante esta tarde, para discutir puntos respecto a la investigación.