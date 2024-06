Mamá de conscripto Franco Vargas se opone a exhumación de su hijo y pide investigación civil: “Yo no lo voy a permitir”

Romy Vargas, mamá del conscripto fallecido en Putre, Franco Vargas, expresó su rechazo a la orden de exhumación del cuerpo de su hijo que emitió este viernes la presidenta de la Corte Marcial y ministra en visita, Jenny Book.

En conversación con Bio Bío, la madre del soldado expuso que “si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no (a la exhumación). Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar. Segundo, ella está con que la investigación quede en la Fiscalía Militar”.

Sobre esa línea, Romy Vargas manifestó que prefiere una investigación civil. “La justicia militar puede tener avance y la civil, que es en la que yo confío, está impedida (…) yo quiero que sea la justicia civil, porque ahí no hay influencias”, señaló al medio citado.

La madre de Franco fue clara en señalar que siente desconfianza hacia la ministra Book, quien está a cargo de esclarecer lo ocurrido el pasado 27 de abril en la fatal marcha militar de Putre, a cargo de la Brigada Motorizada N°24 “Huamachuco”, donde murió el joven 19 años y otros soldados resultaron heridos.

“Me rehúso”

“Yo no sé si va a participar personas que son de confianza del círculo de confianza de ella y que vuelvan a mentir como lo hicieron en el Servicio Médico Legal de Arica. Me rehúso”, dijo Romy.

Asimismo, la mamá del soldado afirmó que Book “nunca se ha dirigido a mi persona, ni una llamada, ni una charla, ni una citación. Nunca se ha acercado a mí, siempre hemos averiguado todo por la prensa”.

“Se ha acercado con toda la gente del Regimiento de allá para ayudarlos, porque ella no quiere justicia, quiere impunidad (...) Si ella me dice que va a exhumar el cuerpo, yo no lo voy a permitir y si ponen una orden, yo voy a llamar a la prensa (…) yo me voy a ubicar en la tumba de mi hijo para que ella no lo toque”, sentenció Vargas.