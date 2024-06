“Llegué a la clínica por un dolor de estómago”: Anaís Vilches, pareja de Marcianeke, habla por primera vez tras perder embarazo

Anaís Vilches, pareja del reconocido artista urbano Marcianeke, compartió recientemente detalles sobre un serio problema de salud que tuvo hace algunos días, el cual lamentablemente resultó en la pérdida de su embarazo.

La joven, actualmente en reposo en su departamento tras recibir atención de urgencia en una clínica, aprovechó su cuenta de Instagram para responder preguntas de sus seguidores acerca de este difícil momento.

En sus historias de Instagram, la creadora de contenido en Arsmate (una plataforma chilena similar a OnlyFans), reveló cuánto tiempo de gestación tenía el embarazo. “Tenía casi dos meses. No sabía que estaba embarazada... yo llegué a la clínica por un dolor de estómago”, explicó. Esta inesperada noticia surgió cuando ingresó a urgencias debido a un fuerte dolor abdominal.

“Qué ganas de volver a hacer mi vida normal...”

Anaís, quien cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, también expresó su deseo de regresar a su rutina diaria. Sin embargo, por recomendación médica, debe permanecer en reposo. “Qué ganas de volver a hacer mi vida normal... quiero ir al gym, pero tengo que estar en reposo hasta el jueves, pero no aguanto, no me gusta”, comentó.

El episodio ha generado una ola de apoyo y mensajes de aliento por parte de sus seguidores, quienes han estado pendientes de su estado de salud. Mientras que Anaís ha vivido su proceso de recuperación acompañada de su pololo Marcianeke, y ha utilizado sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas en estos momentos difíciles.