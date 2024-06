“Siento mucho lo que ha pasado...”: Luis Jiménez saca la voz ante polémica familiar que mantiene enfrentados a su hijo y a Coté López

La polémica familiar que envuelve a Coté López, Luis Jiménez, su hijo mayor Diego Jiménez y la expareja de este, Javiera Vidal, ha sacudido las redes sociales en los últimos días. Acusaciones, filtraciones y conflictos han marcado este drama que ha captado la atención del mundo de la farándula.

Diego Jiménez afirmó en redes sociales que Coté López había prohibido a Luis Jiménez relacionarse con él. Este comentario desató una serie de intercambios en las redes sociales, donde la empresaria se defendió de las acusaciones. “Lo doloroso es la traición y lo malagradecidos”, expresó.

La controversia se intensificó con la intervención del hermano de Coté López, Tomás López, quien lanzó duras palabras contra Diego, llamándolo “depravado” y “drogadicto”. Esta escalada de insultos y acusaciones públicas hizo que la situación se volviera aún más tensa y mediática.

El Mago Jiménez rompió el silencio

Luis Jiménez decidió romper el silencio varios días después del inicio de la polémica. Utilizó su cuenta de Instagram para compartir una reflexión sobre el quiebre familiar. “En todos mis años siempre me he hecho responsable de mis actos y jamás he culpado a nadie por lo que yo he hecho. Nunca he utilizado las redes para amenazar, divulgar mensajes privados, o pelear con alguien, esta vez no fue ni será diferente”, aseguró.

Luego, el exfutbolista continuó su declaración lamentando la situación: “Siento mucho lo que ha pasado, lo encuentro triste e innecesario”. Y para concluir, declaró: “Al final del día todos nos podemos equivocar y pase lo que pase, nada cambiará el amor que siento por mi familia (Jose, Diego, Rebecca, Raffaella, Isidora, Jesus y Valencho)”, concluyó.