“Carta abierta a ti, pequeño superhéroe”: mamá Diego Jiménez habla por primera vez de la polémica familiar

En medio de la controversia familiar que envuelve a Coté López, Luis Jiménez, su hijo mayor Diego Jiménez y Javiera Vidal, Yoyi Riveros, la madre de Diego, rompió el silencio para defender a su hijo de las acusaciones realizadas por Tomás López, hermano de la pareja del exfutbolista.

Recordemos que Tomás López arremetió contra Diego, calificándolo de “depravado” y “drogadicto”. La madre de Coté López, María Elena Merino, ya había pedido disculpas públicas por las declaraciones de su hijo.

A través de Instagram, Yoyi Riveros compartió un largo y emotivo mensaje en defensa de Diego Jiménez. “Carta abierta a ti, pequeño superhéroe. Dado que parece que no lo recuerdas bien, haremos un recuento”, comenzó la madre, dirigiéndose claramente al hermano de Coté López.

“No fui yo quien hizo alarde una y otra vez de fiestas, carretes y situaciones que con tanta precisión describiste en tu story respecto a algunos hechos del pasado”, continuó la mamá del hijo mayor de Luis Jiménez.

Luego, refiriéndose a las acusaciones de Tomás López, agregó: “Me gustaría saber qué hacías tú para protegerte, proteger a tu hermana y cuñado ante lo que tanta liviandad calificas de depravación (palabra fuerte igual) y no, no era yo quien participaba ni se jactaba de lo que hoy a todas luces parece ser una aberración ¿Qué hacías (n)? ¿Participabas (n)?”, cuestionó.

La madre de Diego Jiménez no se detuvo ahí y señaló: “No fui yo quien mezcló roles ni puse en juego intimidades con personas evidentemente menores y más inmaduras, formando amistades funcionales a las circunstancias. ¿Qué podría salir mal, no? Tampoco fui yo quien hizo prohibiciones en relaciones que son (o deberían ser) inquebrantables para mantener a raya mis propios intereses”.

“Fui yo quién jamás sucumbió ante las interesantes sumas de dinero”

Yoyi Riveros también mencionó su esfuerzo por proteger a su hijo de la exposición mediática: “Sí, he sido yo quien veló por la integridad emocional de un niño que a temprana edad se vio expuesto a varios episodios más icónicos del ‘jet set criollo’ con periodistas sedientos de noticia en la puerta de su casa y colegio, preguntando entre otras cosas por aquella película infantil”.

Reiterando su dedicación a la privacidad de su familia, expresó: “Fui yo quién jamás sucumbió ante las interesantes sumas de dinero para exponer su vida privada, porque no, nunca se ha tratado de dinero y lo puedo decir con fundamento y bastante orgullo, siempre se trató de poner el foco en lo realmente importante”.

En su extenso mensaje, Yoyi Riveros afirmó no haber respondido a los periodistas sobre la polémica: “¿Quieres que hablemos de bolsitas? ¿De estar zombie y no poder mantenerse en pie? Dale, conversemos, sabes dónde vivo, has estado en mi casa y bien debes saber cuáles fueron los pasos que he seguido como mamá desde el minuto 1 que supe lo que ha estado pasando”, aseguró.

Finalmente, la madre de Diego Jiménez concluyó su mensaje reiterando su apoyo incondicional a su hijo: “Si decidí escribirte es porque me pareció un poco injusto no poder participar esta vez. Hoy me da más lo mismo, no vivo de esto y comprendo mucho mejor cómo funciona. Al igual que a ti, pequeño superhéroe, te tienen como hermano, este hijo grandioso de 23 años (que está siendo el fusible en esta nueva pasada) también tiene y tendrá siempre una tremenda mamá”.

