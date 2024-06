Figura de Perú se baja de la Copa América y desata polémica: apuntó contra la Federación Peruana de Fútbol

Una polémica remece a Perú a pocos días del inicio de la Copa América 2024. El volante y uno de los referentes del plantel peruano, Renato Tapia, tomó la drástica decisión de no viajar a Estados Unidos con su selección y se restó del certamen continental.

Todo partió con un comunicado que publicó la Federación Peruana de Fútbol (FPF) este martes, para explicar que el mediocampista no viajaría a tierras estadunidenses “hasta superar ciertos temas contractuales y administrativos”.

Horas después, Tapia se pronunció en redes sociales para entregar su versión. Resulta que el jugador le pidió a su Federación que lo protegiera en caso una lesión, ya que a fin de mes termina contra con el Celta de Vigo de España y luego debe buscar club.

“El contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”, comenzó señalando el futbolista de 28 años.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión. No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, agregó.

Renato Tapia asegura que la Federación Peruana no cumplió con su compromiso

“Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucione el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”, afirmó.

“A toda la delegación, le deseo lo mejor”, añdió el volante, quien cerró mencionando que “estaré alentándolos desde donde me toque estar”.

Perú será el rival que tendrá Chile en su debut en la Copa América 2024. Este duelo se jugará el viernes 21 de junio por el Grupo A.

Recuerda que toda la acción y previa de la Copa América 2024 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales