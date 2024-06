“Al estar ausente del país, uno de los padres”: el drama de un jugador de Bolivia que no irá a la Copa América

La selección de Bolivia ya emprendió vuelo a Estados Unidos para disputar sus últimos amistosos antes de la Copa América 2024. Sin embargo, uno de los jugadores se quedó abajo del avión y la Federación Boliviana de Fútbol salió a explicar esta situación.

Se trata del volante de 16 años, Moisés Paniagua. La joven promesa del fútbol boliviano se perderá esta experiencia con su país debido a que uno de sus padres no se encuentra en Bolivia, por lo tanto, no pudo completar los trámites necesarios para entrar a Estados Unidos.

“La Federación Boliviana de Fútbol aclara que el jugador Moisés Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los partidos amistosos internacionales y de Copa América debido a qué, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América”, señaló el ente rector del balompié altiplánico.

El jugador del club Always Ready estuvo entrenando con la selección de Bolivia en calidad de invitado y lo querían llevar a tierras estadounidenses para que viviera la experiencia acompañando al plantel adulto.