Gareca juega “al misterio” con las ausencias de Vidal y Medel en la selección chilena: “No es que vayamos a cambiar 10 jugadores o algo así”

El entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, asumió los problemas físicos que tiene La Roja con algunos jugadores, cuestión que lo llevó a traer a Benjamín Kuscevic de emergencia y a descartar de plano a Darío Osorio para jugar el amistoso contra Paraguay.

“No necesitamos apurar a nadie, sino darle el tiempo suficiente para que se vayan recuperando (...) Preferimos no arriesgarlo, que esté en una etapa de recuperación y le damos prioridad a la puesta a punto pensando en Copa América, pero está muy bien y con muchas ganas”, explicó, abordando el plazo que tiene, hasta el 15 de junio, para oficializar el listado de jugadores que defenderán a nuestro país en Copa América.

“Postpartido vamos a analizar cuál es la situación real de todo y lo definitivo para la Copa América lo diremos. Puede mantenerse la lista, cualquiera puede salir o entrar. Puede haber otra incorporación. Una vez que tenga un informe médico general, ahí procederemos lo más rápido posible”, dijo Ricardo Gareca, reconociendo que todos los que estaban dentro de la prenómina de 55 jugadores, pero que no están en Juan Pinto Durán tienen un plan de trabajo “para que sigan estando bien en caso de ser incorporados”.

En ese listado, están Arturo Vidal y Gary Medel, a los cuales no descartó de plano para jugar el torneo continental, pero a medias. “Un jugador que es citado por primera vez nunca de ser tenido en cuenta, al igual que los históricos, salvo que dejen la actividad. Vamos teniendo algo armado, no lo queremos desarmar. Podemos usar los 26 jugadores, pero no es que vayamos a cambiar 10 jugadores o algo así”, enfatizó el “Tigre”, reparando en el momento del “Rey Arturo”.

“Vidal, como todas las figuras que han despertado la admiración de todos, es una posibilidad constante. Es lo que queramos ver nosotros, dentro de esa posibilidad. Tienen tanta experiencia que, estoy seguro de que de tomar la decisión de sumarlo, no va a haber problema y se adaptará rápidamente”, apuntó, junto con valorar el hecho de haber compartido el fin de semana con Manuel Pellegrini, que lo visitó en Juan Pinto Durán.

“Es algo que gratifica a todo el mundo, yo le tengo un gran respeto. Es uno de los referentes que a mí me gusta lo que veo de sus equipos, cómo se maneja en todo aspecto. Todo eso hizo que, para mí, sea uno de los técnicos que sigo y que nos haya visitado es importante. Para mí es el mejor técnico chileno y uno de los mejores del mundo. Tarde o temprano es un técnico ideal para Chile, pero hay que ver lo que decide él en el futuro”, concluyó el hoy DT de La Roja.