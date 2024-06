La reconocida actriz Martha Isabel Bolaños, famosa por su papel como la “Pupuchurra” en la exitosa telenovela Betty la fea, reveló recientemente detalles sobre un romance que tuvo con el chef chileno Chris Carpentier. La confesión se produjo durante su participación en el programa radial Tropicana, donde compartió aspectos inéditos de su relación con el conocido cocinero.

El primer encuentro entre Martha Isabel Bolaños y Chris Carpentier se dio cuando el chef viajó a Colombia para ser parte del jurado del programa Masterchef Celebrity Colombia, en el cual la actriz era una de las participantes. Fue en este contexto que surgió una conexión entre ambos, que rápidamente llamó la atención tanto del público como de los medios de comunicación.

Los rumores sobre un posible romance entre los dos se intensificaron después de que la actriz colombiana publicara un video en el que se veía dándole un beso en la mejilla al cocinero chileno, lo cual generó aún más interés y especulación sobre la naturaleza de su relación.

¿Qué dijo acerca de su romance con Carpentier?

Durante la entrevista en Tropicana, Martha Isabel Bolaños confesó que tuvo una cita con el chef chileno, pero que la relación no avanzó como muchos esperaban. “Fuimos a cenar, pero no prosperó”, reveló, dejando claro que fue ella quien decidió no continuar con la relación.

Luego, explicó que uno de los motivos fue la rapidez con la que Chris Carpentier quiso formalizar el romance. “Por mí (no prosperó). ‘Despacio, gordo, despacio’. Él ya se quería casar”, comentó entre risas, indicando que el chef buscaba un compromiso más serio desde el principio.

Finalmente, la actriz colombiana destacó el atractivo físico de Carpentier, aunque subrayó que la relación no llegó a desarrollarse. “Es muy guapo él, pero no, de verdad no prosperó. Pasé”, expresó.