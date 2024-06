Exintegrante de “Mekano” y “Yingo” regresa a la televisión sumándose al reality ”¿Ganar o servir?”

Francisco Rodríguez llega a ¿Ganar o servir?. El exintegrante de programas juveniles como Mekano, Yingo, Calle 7, y del reality Pelotón, reside actualmente en Perú, donde ha hecho su vida laboral durante los últimos nueve años.

En el país vecino, Pancho Rodríguez ha logrado destacar en programas de competencia física como Combate y Esto es guerra. En estos shows compartió pantalla con otros exintegrantes de realities del 13, incluyendo a Fabio Agostini, Facundo González e incluso, Austin Palao, quien actualmente se encuentra en ¿Ganar o servir?

Al respecto, el exintegrante de Yingo, comentó: “Gané varias veces en ambos programas, incluyendo cuatro veces seguidas en Esto es guerra, y nunca he perdido un duelo final. Tal vez no soy el más rápido, fuerte o resistente, pero soy el más completo. Tengo de todo y soy un competidor muy técnico, eso me ha ayudado a ganar todo lo que he ganado”.

Canal 13 Ampliar

Sus objetivos en el reality de Canal 13

De cara a ¿Ganar o Servir?, el ex Mekano tiene dos metas claras: “Primero, amo Perú, estoy radicado aquí, pero me interesa desconectarme de mi rutina diaria, sentirme libre y feliz. Segundo, me encanta la competencia, y quiero ganar este reality. Más aún, mi objetivo es ganarle a Pangal, que según todos es el rival a vencer”.

A pesar de no haber competido en Esto es guerra durante el último año, Pancho confía en su capacidad para ponerse en forma rápidamente. “Mi intención es aprovechar el encierro para entrenar. Confío en mis capacidades y sé que entrenando un poco quedo preparado”, aseguró.

En cuanto a su vida personal, Francisco Rodríguez es padre de dos niñas, de 18 y 11 años, y actualmente se encuentra soltero. “No me cierro a nada, hay un par de chicas con las que podría surgir algo. De hecho, conozco a casi todas las solteras del reality, por ejemplo, a Faloon la conozco hace años, me cae muy bien”, concluyó.