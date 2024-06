En el reality show ¿Ganar o Servir? de Canal 13, algunos de los momentos más impactantes han sido los protagonizados por la enemistad entre Mariela Sotomayor y Camila Recabarren, dos figuras públicas que en más de una ocasión han discutido fuertemente.

Sin embargo, la noche de una fiesta dentro del reality marcó un punto de inflexión en su relación. Con un trago en mano, Mariela y Camila finalmente hicieron las paces. “Yo no tengo nada contra ti. Si necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí, de corazón. Me dolió porque de verdad mi intención contigo ha sido siempre buena”, expresó. Las dos se abrazaron y conversaron a solas en el exterior de la casa, mostrando un lado más conciliador.

Mariela insistió: “No me quiero llevar mal contigo, no quiero, si no te tengo mala”. A lo que Camila respondió con ternura: “Ya, pero quiero que sepas que eres hermosa por fuera, por dentro igual”.

Luego, la periodista, por su parte, añadió: “Tú tienes un aura más bonita de la que muestras, saca tu mejor versión, porque eres mucho más que eso”. Camila, sincera, admitió: “Es que no me importa cómo me vean”, a lo que Mariela replicó: “Estás muy herida tú”. Camila aceptó: “Puede ser, yo creo que sí”.

“Conectamos súper bien”

El momento fue interrumpido por Austin Palao, quien al verlas juntas exclamó: “Jamás pensé ver este escenario, jamás (...) Yo dije, ¡esto es un sueño!”. Mariela, feliz, le explicó: “Estábamos conversando (...) Estoy muy feliz de esto”. Camila, de acuerdo, agregó: “Conectamos súper bien, quiero que se sienta bien igual”.

Este sorprendente giro de los acontecimientos no pasó desapercibido en las redes sociales. Los seguidores del programa comentaron la reconciliación con diversas opiniones. Algunos se emocionaron y celebraron el momento, mientras que otros atribuyeron la buena onda al alcohol, sugiriendo que podría ser algo pasajero. También hubo especulaciones sobre un posible guion de la producción del programa.

Una enemistad que comenzó desde el primer capítulo

Desde los primeros episodios, la tensión entre la periodista y la ex Miss Chile se hizo evidente. Y uno de los altercados más recordados ocurrió en las primeras horas del encierro. Mariela le gritó a Camila: “¿Qué crees tú, hueona? ¿Que porque lloré un día me vas a hacer venir llorar todos los días? (...) ¡¿Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que me han querido hacer sentir mal en la vida?! ¡Están muy equivocadas!”.

En otra ocasión, Mariela le dijo a Camila: “Tengo tanta gente que me quiere y no ando sola como hueona por la vida tirando mi resentimiento a todo el mundo, como tú”.

Además, durante una conversación sobre cirugías estéticas, Camila le comentó a Mariela: “Lo mejor es hacer ejercicio, cerrar la boca, amor propio y aceptarse como uno es”. A lo que Mariela respondió: “Eso es para usted, que se acepta cómo es de horrible persona, pero para mí no”.