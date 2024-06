“Fue para descolocarlo”: el momento de furia de Melina Nota tras difusión de una frase suya sobre relación con Pangal Andrade

El jueves 6 de junio, durante un nuevo react de ¿Ganar o Servir?, Melina Noto, la polola de Pangal Andrade reflexionó sobre una portada de un diario nacional que había generado controversia. La modelo abordó la imagen y la frase que la acompañaba: “Estoy enamorada, pero en dos meses más, no sé”.

“Esa portada nunca salió. Salió dos horas y, cuando veo esa portada, le hablé a la chica que me había hecho la nota”, recordó Melina, expresando su molestia y asegurando que la imagen estuvo disponible solo unas horas en internet. La modelo explicó que se comunicó con la periodista responsable de la entrevista para expresar su descontento con la elección de la frase para la portada.

“Le dije: ‘Mira, me parece que esto no hace justicia a la nota linda que me hicieron adentro, que podrían haber usado cualquier otra frase’”, señaló Melina. Según la modelo, después de su queja, la portada fue retirada.

Dijo esa frase, pero no le gustó que la colocaran de portada

Aunque no negó sus palabras, la comunicadora insistió en que habían sido sacadas de contexto. “Le digo ‘mira, hoy en día estamos súper bien... Ojalá esto siga así, pero, bueno, está dentro de un reality: yo no sé ni qué está pasando’. Pero no era cómo para que eso fuera portada, ni la palabra tal cual”, afirmó.

Melina explicó que al ver la frase, sintió que “se ve fea”, y le preocupaba que pudiera interpretarse como una falta de apoyo hacia Pangal. “Inclusive (se veía como) si no lo estuviese apoyando. No quería que esto le pudiera llegar a él en algún momento. Y, bueno... le llegó”, afirmó la comunicadora.

Finalmente, Melina destacó que la portada tenía la intención de afectar a Pangal . “Fue para descolocarlo y que diga algo al respecto. Por suerte, no se descolocó y no se angustió con el tema”, concluyó.