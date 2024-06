Eduardo Bauermann llega a Everton y aborda su castigo por arreglo de partidos: “Cometí un error, pero me sirvió para aprender”

Este jueves, Everton presentó oficialmente al Eduardo Bauermann como su primer refuerzo para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024. El defensa brasileño superó los exámenes médicos, firmó contrato y lleva una semana entrenando en las instalaciones del club viñamarino.

En conferencia de prensa, el jugador de 28 años reconoció estar “muy contento y motivado con esta oportunidad que me da Everton. Es una oportunidad para seguir creciendo como profesional y como persona. Estoy seguro de que con este equipo vamos a buscar cosas muy grandes este año en la parte alta del campeonato”.

“Tuve un buen recibimiento en el equipo, me siento como en casa. Físicamente me encuentro muy bien, en breve estaré listo para ayudar a mis compañeros”, aseguró el zaguero, quien no juega un partido oficial hace más de un año debido a una sanción por recibir sobornos cuando estaba en el Santos de Brasil.

El año pasado, la Justicia brasileña indagó que Eduardo Bauermann recibió 10.000 dólares para generarse una tarjeta amarilla durante un partido. Esto, como acuerdo con una banda ilícita dedicada a manipular resultados para las apuestas deportivas.

Sobre este caso, el futbolista comentó que “es un tema muy complicado para mí, porque estuve todo este periodo sin poder jugar, sin hacer lo que más amo. Confieso que cometí un error, pero eso ya es parte de mi pasado. Hoy estoy más duro mentalmente para mis próximos objetivos”.

“Fue un periodo muy difícil, también para mi familia, pero esto me sirvió para aprender, crecer y ahora aprovechar la oportunidad que Everton me está dando”, agregó Eduardo Bauermann.

“Por eso estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio el club, porque así puedo cambiar la imagen que las personas tienen sobre mí respecto a este caso. Me siento preparado y listo para darle lo mejor a Everton”, completó el nuevo refuerzo de los “ruleteros”.