Reconocido actor chileno confiesa compleja situación económica: “Estoy jubilado y recibo una plata que no me alcanza”

En una reciente entrevista en Vía X, el actor Cristián García-Huidobro abordó temas profundamente personales y reveló detalles sobre su visión de la vida y la muerte. El periodista Eduardo de la Iglesia, conocido por sus preguntas incisivas, tocó un punto sensible cuando le preguntó: “La partida de tu madre y hermano, ¿te han hecho plantearte tu propia muerte?”.

El hombre que también destacó en el mundo de la comedia respondió con franqueza: “Sí, claro. Yo voy a entregar mi cuerpo a la salud, a la ciencia, porque no quiero funerales ni nada. Lo único que voy a pedir es que mis hijas se reúnan y lo pasen bien, y se rían”. Además, agregó con humor: “Gonzalo Robles tiene que hablar en mi funeral, pero que no se ponga socialista”.

Hablando sobre su situación financiera actual, el actor expuso: “Estoy jubilado y recibo una plata que no me alcanza, pero me ayuda”. Refiriéndose a su pasado, admitió haber sido “desordenado durante 10 años. Yo creo que ni mis amigos fueron tan desordenados. Mi separación y todo... Tuve unos años en que me borré del mundo, me daba lo mismo”.

¿A qué se dedica actualmente?

El impacto de la pandemia también fue un tema central en la entrevista. Al igual que muchas personas, el covid-19 lo afectó duramente en el plano económico. “Con la muerte de mi hermano, me ha salido algo que es ser vendedor. Después de la pandemia, que fue tan terrible... íbamos tan bien, pero quedamos en la calle después de la pandemia”, explicó.

Finalmente, optó por emprender, y en su área, el mundo del teatro. “Formé una pequeña empresita, que tengo ahora, y de un año hasta ahora ha crecido”, cerró.