Actriz María José Bello explica cómo logró resolver complejo caso de acoso que sufría por parte de un vecino

María José Bello compartió recientemente los difíciles momentos que atravesó cuando fue víctima de acoso por parte de un vecino. En el podcast Me importas tú, la actriz abordó este tema después de que el periodista Gonzalo Sepúlveda le preguntara sobre los desafíos de la fama, específicamente en relación a este episodio.

“Yo soy bastante piola (...) soy súper poco de exponer mi vida”, dijo al comienzo María José Bello. Y luego, hizo una aclaración: “Ahora, en el contexto de este hombre que fue acosador, no creo que tenga que ver con que fuera conocida o no”. Y más adelante, expuso algunas características del acosador. “Es un tipo que tiene un brote esquizofrénico. Podría haber sido cualquiera. Y justo fui yo, porque era mi vecino de la puerta del frente, digamos”, afirmó.

Hoy se lo toma con humor, pero la pasó muy mal

A pesar de la gravedad del acoso, la actriz ha llegado a ver el lado humorístico de las situaciones con el tiempo. “Hoy hasta me río de las situaciones que vivíamos con este hombre, porque eran insólitas”, comentó. En ese instante, recordó cómo el vecino, desde su perspectiva, intentaba protegerla.

“En su obsesión, él creía que yo corría peligro constantemente. Entonces, como que me cuidaba, me dejaba platitos con galletas en el piso, vasitos de leche, tiraba las llaves de su casa a la mía… Pero jamás me hizo nada”, relató.

La situación, aunque manejada con un sentido del humor en retrospectiva, fue inicialmente muy dura para la actriz. María José Bello explicó que su esposo tuvo que intervenir debido a las acciones del vecino, enfrentándose a él.

El problema finalmente se resolvió con la intervención del municipio de Providencia. “Se llevaron a esta persona, la dejaron recluida en un espacio donde tenía contención, su medicación… eso era lo que tenían que hacer. Si nosotros llamábamos y no pasaba nada”, concluyó la actriz.