Adulta mayor perdida en Limache: Destapan agresivo actuar de dueños del restorán que lanzaron amenazante “los vamos a dejar encerrados”

Ha pasado casi un mes desde que María Elcira Contreras desapareció en Limache. La adulta mayor está perdida y su familia sigue buscando pistas.

Frente a esto, el clan de la mujer de 85 años nuevamente visitó el Buenos Días a Todos. Y ahí reveló nuevos antecedentes de la investigación.

Por ejemplo, indicaron que está casi descartada la teoría de un posible accidente en el canal del Fundo las Tórtolas, lugar donde se extravió.

“Está descartado en un 99 por ciento que esté ahí... la hipótesis del accidente ya no nos hace sentido, porque de ser así habríamos encontrado algo. Todo nos hace pensar que, si tuvo un accidente, la escondieron. Pensamos que tal vez alguien la tomó, la tiene en alguna parte... muchas cosas pasan por nuestra cabeza”, dijeron sus nietas Carla y Natalia Hernández.

Adulta mayor perdida en Limache y la nula ayuda del restorán

Junto a esto, las familiares apuntaron nuevamente al restorán y sus dueños, ya que les han prestado poquísima ayuda en la búsqueda.

“Entre nosotros como familia y la gente del restaurante no hay relación. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención que, desde que mi abuela se pierde, yo le comunico a la dueña la situación y ella ni siquiera me mira a los ojos y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Le dije que necesitaba ver las cámaras y me dijo ‘estoy ocupada’. Era perder el tiempo ahí con ella”, indicó Carla.

Y agregó que “para nosotros la preocupación era encontrar a la abuela, y para ellos, para el restaurante, la preocupación era que pagáramos la cuenta”.

En tanto, José Luis, hijo de María Elcira, sumó un indignante dato: “durante dos semanas, nosotros pudimos ingresar al recinto, pero ya después de eso, los propietarios ya no nos dejan entrar, salvo que fuéramos con la PDI”.

Y Carla complementó que “yo vine y quise entrar, y uno de los dueños nos dijo que teníamos que salir inmediatamente. ‘Sale y sal rápido o los vamos a dejar acá encerrados’”.

De esta forma, la familia de la adulta mayor perdida en Limache sigue clamando por ayuda para encontrar a María Elcira. Mientras, los días pasan y su angustia, lamentablemente, crece.