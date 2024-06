PC por cautelar de Daniel Jadue: “Si bien hay un tema administrativo, aquí no ha habido una apropiación personal de recursos del Estado”

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió esta tarde a la reciente medida cautelar de prisión preventiva decretada en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el marco del caso de Farmacias Populares.

En conversación con 24 Horas, Figueroa cuestionó la decisión del Poder Judicial por haber dictado la cautelar más gravosa contra el alcalde al señalarlo como una medida “desproporcionada”, respecto a los antecedentes presentados durante la formalización y al compararlo con otros casos.

Eso sí, precisó que “este juicio crítico que hacemos es una valoración política respecto de la medida cautelar. Nosotros no pretendemos incidir ni intervenir en la decisión, ni mucho menos generar una presión indebida al Poder Judicial y a la institucionalidad”, en respuesta a las críticas que los apuntan por “intentar inmiscuirse”.

La secretaria comunista también abordó las críticas que han realizado desde la bancada del PC, quienes han acusado una persecución política en contra del alcalde Jadue. Sobre ello señaló que “no nos parece que esos juicios sean los que mejor den cuenta del estado de la situación. Esto no es una sentencia, es un procedimiento en desarrollo y, por lo tanto, nos parece que es mejor evitar cualquier contaminación sobre este debate”.

En tanto, Figueroa insistió en que “nos preocupa que frente a los antecedentes donde los propios querellantes y la propia jueza dan cuenta de que no se cuenta con todos los antecedentes probatorios, aun así se decide decretar la medida cautelar más gravosa”.

“Como es posible que frente a este caso se tome esta medida cautelar y en otros casos con cuantiosas sumas de dinero y donde probablemente ha habido una situación de apropiación indebida, no. Aquí si hay algo que ha quedado acreditado es que no hay un uso doloso o una apropiación indebida, que haya un uso personal de los recursos”, puntualizó.

Por último, respecto a la investigación del caso Farmacias Populares donde está siendo investigado Jadue, la secretaria comunista sostuvo que “si bien hay un tema administrativo, aquí no ha habido una apropiación personal de recursos del Estado. Eso no quiere decir que no haya fallas administrativas”.