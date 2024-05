“Estamos preparados como grupo”: Jorge Almirón confía en pasar de fase en Copa Libertadores pese a no contar con Arturo Vidal / Juan Jose Molina

Santiago

Tras la primera práctica de la semana por parte de Colo Colo, con miras al juego del miércoles en Paraguay, donde visitarán a Cerro Porteño en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el DT de los albos, Jorge Almirón, destacó el momento en el que llegan a este compromiso luego de haber vencido a Deportes Iquique el pasado fin de semana.

“Creo mucho en los procesos, depende mucho de los resultados. Tras ganar el partido, la semana es más tranquila y se pueden mejorar cosas. Sigo siendo autocrítico hasta ganando, pero en el último partido me quedé muy conforme, hicimos un muy buen partido de principio a fin. El equipo está en la mitad de lo que puede rendir, tiene que sostenerse en el tiempo y con la idea en progreso”, remarcó, ya pensando en el viaje a Asunción.

“Nuestro rival va primero en el campeonato, también está definiendo el torneo. Va a ser un partido muy parejo. Ellos están en su casa, el público en Paraguay es de apoyar fuerte. Vamos a enfrentar a un buen equipo y nosotros estamos en buen momento, será muy parejo”, enfatizó el argentino, lamentando la ausencia por suspensión de Damián Pizarro.

“Era importante contar con él, asi que el domingo que viene, en casa, veremos cómo se va dando todo. Nadie ha hablado conmigo por los rumores por los jugadores que puedan irse o llegar. No tengo nada concreto. Estamos todos enfocados en los partidos que restan”, aseguró Jorge Almirón, quien tampoco quiso hacer demasiado con el hecho de no disponer del delantero ni con Arturo Vidal.

“Es importante dentro y fuera de la cancha, genera confianza en el equipo y atención para el rival. Ya le tocó no jugar con Fluminense y el equipo hizo un gran partido, asi que le tocará jugar a otro muchacho. Estamos preparados como grupo, aunque extrañaremos a Arturo. Esperamos pasar y sumarlo para la próxima fase”, enfatizó, poniendo en perspectiva la trascendencia del partido con Cerro Porteño.

“Tengo claro el lugar en que estoy. Cuando llegué, el objetivo era otro, a largo plazo, con el club cumpliendo el centenario el próximo año. El equipo no estaba en Copa Libertadores cuando llegue. Estar al último partido con opciones de clasificar nos tiene fortalecidos. El equipo ha crecido mucho, ha mejorado cosas, las piezas se han ido ensamblando. Son partidos decisivos, me gustan, hay una energía diferente. Estamos preparados para competir”, describió, buscando anticipar con calma la definición de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Me enfoco solo en prepararnos bien y después competir. Presión no hay. El apoyo e ilusión de la gente si es, es un partido donde se definen muchas cosas, pero es fútbol y nos tenemos que preparar para eso, estar tranquilos y concentrarnos”, concluyó Jorge Almirón en el estadio Monumental.