Escándalo de fotos en el Saint George: Revelan “angustia” de apoderados y que jóvenes son hijas de “reconocidos personajes públicos”

Seis alumnos del Saint George no encontraron nada mejor que usar la Inteligencia Artificial para filtrar fotos de falsos desnudos de sus compañeras.

Las afectadas serían siete estudiantes de enseñanza media, quienes vieron con terror como las imágenes se viralizaban por redes sociales.

Frente a esto, el colegio decidió no expulsar a los involucrados, poniendo solo en condicional su matrícula. Una situación que indignó a los apoderados, que decidieron recurrir a la justicia e interponer un recurso de amparo.

Debido a esta acción judicial, el sitio Interferencia dio cuenta de inéditos detalles. Como por ejemplo, que las afectadas son hijas de “reconocidos personajes públicos”.

José Antonio Neme y la apoderada del Saint George

Frente a esto, José Antonio Neme abordó la situación este lunes en el Mucho Gusto. Y contó que una de las apoderadas cuya hija fue vulnerada estuvo con él durante el fin de semana.

“La conozco desde hace muchos años y le tengo un cariño entrañable. Tomamos un café y estaba muy angustiada, y me dijo ‘mira, si yo no supiera que esto es un trabajo digital, yo veo esta fotografías de mi hija y no soy capaz de identificar que no es el cuerpo de mi hija’”, indicó.

“Estaba tan perfectamente hecho, las proporciones del cuerpo... que me lo estaba diciendo la madre de una de las chicas. Era una fotografía con contenido sexual, de grueso calibre”, complementó.

El periodista sostuvo que “lo que los padres no entienden es que estos muchachos, quienes hicieron esto y utilizaron esta herramienta, siguen en el colegio, comparten la misma sala, entonces se hace inviable”.

De esta forma, el escándalo por las fotos en el Saint George mantiene angustiadas a las familias. Mientras, las afectadas, tienen que seguir compartiendo con quienes las vulneraron digitalmente, hecho que ahora tendrá que resolver la justicia.