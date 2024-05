Kika Silva entrega detalles de su relación con los hijos de Gonzalo Valenzuela: “Tengo suerte”

Santiago

Durante este fin de semana, la modelo Kika Silva entregó detalles de su matrimonio con Gonzalo Valenzuela, refiriéndose además, a su relación con los hijos del actor.

En sus historias de Instagram, Kika realizó la dinámica de la caja de preguntas y respondió todas las consultas de sus seguidores con respecto a la ceremonia.

Con respecto a si tendrá una “luna de miel” con el actor, la modelo dijo que “no, no por ahora. Sí nos encantaría, pero hay otras prioridades laborales también, así que, por ahora, no”, según consignó el medio Página 7.

“Pero sí hay que encontrar luego un lugar donde escaparse. Yo tengo muchas ganas de ir a Europa, no voy hace muchos años, y, la verdad es que a mí me cuesta mucho tomarme vacaciones que no sean por trabajo”, dijo.

Además, también dio algunos detalles sobre cómo vivió la ceremonia.

“Fuimos los novios menos novios del mundo. Lo vivimos muy distinto a cómo se hace en general”, añadió.

En ese mismo contexto, explicó que “nuestro mayor plan era casarnos en un lugar en el norte de Chile. Ese matrimonio más grande no lo hicimos y finalmente terminó siendo en la casa, más íntimo”.

Finalmente, también abordó la presencia de los amigos actores de Gonzalo en la boda y aseguró que su abuela fue “la más contenta”.

“Mi abuela que se ve todas las teleseries. El día que supo que me iba a casar su preocupación era: ‘ay voy a ver a los actores, me voy a sacar fotos con todos’”, indicó Kika.

La relación de Kika con los hijos de Gonzalo

Otra de las interrogantes que recibió Kika, fue la relación que mantiene con los hijos de Valenzuela, Silvestre, Alí y Anka.

Bajo este contexto, la modelo aseveró que “con los hijos de Gonzalo, son lo máximo. Tengo suerte porque me llevo bacán. Tengo un millón de fotos de ellos, pero nunca publico fotos de ellos. No es que no estén en mi día a día, están”.

“Tengo mucha suerte de los hijastros que me tocaron, que fea la palabra hijastros, pero es lo que es”, indicó.