En medio de especulaciones y rumores, la relación entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela ha sido tema de conversación en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a su planeado matrimonio. Recientemente, se difundieron informaciones que sugerían que la boda se había pospuesto debido a supuestos problemas económicos que estaría enfrentando el actor.

Hugo Valencia, conocido por sus comentarios sobre farándula, mencionó en el programa Zona de Estrellas que “Kika Silva le había compartido a su familia no celebrar la fiesta por la complicada agenda laboral de ambos (...) Decidieron aplazarlo para fines del 2024, es más, entiendo que el matrimonio por el Registro Civil se llevaría a cabo ahora en abril”.

Ante la avalancha de preguntas en redes sociales sobre el tema, Kika Silva decidió abordar directamente el asunto durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Una de las preguntas recurrentes fue: “¿Se suspendió tu matrimonio?”. Ante esto, Silva expresó su molestia y respondió: “Voy a responder esta pregunta porque me lo han preguntado por todos lados, muchísimo”.

“A veces cansa mucho quedarse callado. La verdad es que los últimos tres fines de semana me he tenido que quedar callada por varias cosas”, añadió.

“Es algo súper íntimo”

La influencer también compartió su frustración por la difusión de rumores que no son verdaderos y cómo esto afecta su nivel de exposición en redes sociales. “Qué fome que algunas cosas que se dicen, que no son verdad, hacen también que de repente me quiera cerrar un poco más, o me dé nervio responder preguntas o cosas por acá, porque uno siente que está más expuesto”, señaló.

En su mensaje, Kika Silva llamó a sus seguidores a no creer todo lo que se dice. “Se han dicho tantas cosas que, incluso antes de que nosotros en nuestra cabeza tuviéramos una idea o una conversación, ya se decían cosas. No crean todo lo que se dice”, enfatizó.

La ex reina del Festival de Viña del Mar dejó claro que siempre ha sido abierta sobre su vida, pero que algunos temas deben manejarse con cautela. “Es algo super íntimo. Ustedes saben que igual yo siempre soy super abierta a comentar, así que en el minuto adecuado les voy a contar, pero es algo super íntimo”, concluyó