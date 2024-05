Durante el reciente sistema frontal que causó inundaciones en varias comunas, un hombre de Maipú ideó una solución creativa para cruzar una calle anegada, viralizándose rápidamente en redes sociales. “Le gritaban, ‘¡Dale, Tomás González!’”, dijo el dueño del video donde se aprecia la atlética maniobra.

En concreto, el video muestra a Diego Duncan, quien enfrentó dos grandes charcos en la calle Alaska ejecutando dos perfectas ruedas o cartwheel, una maniobra de gimnasia que fue alabada incluso por una jueza internacional del deporte.

“Aprendí a hacer la rueda en el colegio. A veces la hago en el parque, para enseñársela a mis hijos, pero ellos no me pescan”, aseguró Diego Duncan, el improvisado gimnasta a LUN.

El motivo detrás de su acrobacia fue más práctico que artístico. Duncan y su amigo Rogelio Marileo, el hombre que graba, habían salido a comprar cervezas y, cuando intentaron cruzar con los 12 botellines en mano, se encontraron con la calle inundada.

“Pensé en cruzar de un salto, pero me podía caer y mojar igual, así que me lancé no más”, relató Duncan. Sin embargo, antes de su maniobra, lanzó una a una las botellas a Marileo para evitar que se rompieran.