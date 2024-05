Santiago

En la previa al comienzo del cuadro principal de Roland Garros, en ADN TOP KIA anticipamos el desarrollo del torneo para los chilenos con un especialista: Horacio de la Peña.

Al respecto, el “Pulga” se mostró entusiasmado por el choque de Nicolás Jarry ante Corentin Moutet, considerando las provocaciones a las que ha aludido el galo en sus redes sociales tras conocer el sorteo.

“Va a haber un partido caliente, me encanta la previa. Contrariamente a lo que está haciendo Moutet, estoy convencido de que no va a poder manejar el partido como le gusta a él. Le gusta poner nervioso a sus rivales, pero se nutre del enojo de su rival y lo hace jugar nervioso. Pero ahora está en la catedral del tenis, en su país, en Roland Garros. Va a poder hacer su show, pero no podrá jugar sucio. Va a tratar de levantar al público, pero no creo que va a tener herramientas psicológicas. Creo que Nico lo puede ganar en cuatro sets, espero no equivocarme”, expresó Horacio de la Peña, remarcando lo intenso que se puede dar el juego en favor del número 1 de nuestro país.

“El público francés es muy entusiasta, entiende mucho de tenis y presiona mucho a sus jugadores. Desde Yannick Noah no ganan en Roland Garros y han tenido grandes jugadores, pero no han logrado el título. Se le va a volver en contra todo lo del público. Lo más importante es que Nico está jugando muy bien, le va a poner mucha presión con el saque y los tiros. Se le puede complicar un set por lo largo, jugar el primer partido a cinco sets en polvo de ladrillo no es fácil”, explicó el ex técnico de Fernando González, que también puso el toque de alerta en torno a un Alejandro Tabilo que debutará en el main draw de Roland Garros.

“No solo va a jugar, sino como clasificado. Hay que ser un poquito cauto, esto es real. La atención que ha recibido y lo que viene no está acostumbrado, menos hacerlo como protagonista. Esa presión en algún momento le va a hacer algo de ruido y el belga viene ya de jugar tres partidos, conoce la cancha, las pelotas. Es probable que Tabilo puede perder un set, hay que tener cuidadito, pero su velocidad media es una cosa de locos y sus games de saque los está resolviendo muy bien”, aseguró.

Además, como fundador y director del Circuito Dove+Men Care, destacó el importante contingente de tenistas de este lado del planeta presentes en el segundo Grand Slam del año. “Imagínate el orgullo, el 100% de los sudamericanos del cuadro estuvieron en el Circuito Legión Sudamericana. Estamos muy felices, con muchas pilas. Ahora, en el segundo semestre, tendremos seis futuros para llenar el espacio entre los juniors y el profesionalismo”, enfatizó.

Horacio de la Peña y los 20 años de las medallas de oro en Atenas 2024

Este viernes se dio a conocer el evento con el que Nicolás Massú y Fernando González conmemorarán las dos décadas desde los títulos olímpicos, cuestión de la cual el “Pulga” fue testigo directo en Grecia.

“Estuve sentado en el mismo lugar 7 horas y 53 minutos, entre lo de Fernando y la final del dobles por el oro, con “Feña” jugando en una pierna”, planteó, recordando con orgullo aquella jornada.

“Fue el día más importante de mi vida, profesionalmente. Estaba todo mal: Fernando triste por perder en semifinales y el tobillo hecho una pelota, el dolor. Había mucho malestar, se sentía con la medalla en la mano, estaba set y quiebre arriba. Pero yo creo que la vida premia al que no se da por vencido, siguió empujando y se quedó con el bronce y el oro en dobles”, concluyó en la charla con ADN TOP KIA.