La seguridad que tiene Jorge Valdivia sobre Colo Colo: “100% concentrado en lo que es el Campeonato, no hay un equipo que lo pueda igualar” | Agencia Uno

Con 23 puntos, en la quinta posición, Colo Colo visitará este sábado a Deportes Iquique, rival directo del “cacique” en la lucha que tiene por darle caza al líder del Campeonato Nacional, Universidad de Chile.

A falta de dos fechas para el final de la primera rueda, en el Monumental las expectativas son altas por los días venideros: quieren seguir a la caza de los azules, pero además se jugará su paso a los 8vos de final de la Copa Libertadores, o al repechaje de la Copa Sudamericana.

En ello, Jorge Valdivia tiene claro que, de no estar jugando torneos internacionales, Colo Colo podría estar peleando palmo a palmo la corona del fútbol chileno con la U.

“Creo que con lo que pasó el fin de semana, van a seguir sucediendo este tipo de situaciones. Me refiero al partido que perdió la U, donde se acerca Colo Colo, se acerca Católica, va a pasar otras veces porque el torneo es largo”, esgrimió en ESPN F90.

Adelantó además que “en la segunda rueda, si Colo Colo lamentablemente no accede a 8vos de final, más allá de que pueda jugar Sudamericana, se va a enfocar 100% en el Torneo Nacional”, dijo el ‘Mago’.

Y cerró con un contundente “para mí, en el Torneo Nacional, con un Colo Colo 100% concentrado en lo que es el Campeonato, no hay un equipo que lo pueda igualar, no hay, no existe”, finalizó Valdivia.