“No lo ha cuidado ni protegido”: “Mago” Valdivia critica a Gustavo Álvarez por no tener a Lucas Assadi en la citación de la U

En el debate de Los Tenores este jueves, Jorge Valdivia remarcó, en contraste con Cristián Arcos y Leo Burgueño, sus reparos en torno a la falta de consideración para una de las figuras de la U de Chile, Lucas Assadi.

Todo considerando que el volante no fue citado para jugar el Clásico Universitario, que finalmente perdieron. “Me acuerdo mucho de Borghi, cuando él decía que, más que un entrenador, él le daba confianza al entrenador y esperaba que se lo retribuyera, sintiendo libertad para jugar. Yo, desde esta posición, siento que no lo ha cuidado ni protegido al sacarlo de la citación”, dijo el “Mago”, apuntando a Gustavo Álvarez.

“La manera en que el jugador se siente protegido y cuidado parte al llamarlo y explicarle. A partir de ahí, después viene el respeto de la jerarquía, pero considero que en este caso ni protegió ni cuidó a Assadi”, sostuvo Jorge Valdivia, remarcando que Lucas Assadi debió haber recibido otro trato, en concordancia a lo que el mismo entrenador de la U de Chile dijo semanas atrás respecto al jugador.

“Lo que uno escucha es que no le habría gustado cierta actitud en un partido con Calera y después no lo citó. Eso no es cuidar ni proteger. Si soy de esa idea, no lo saco de una citación, si lo voy a corregir y apoyar”, concluyó el exvolante en Los Tenores.