“Debiese aprovechar cada partido para disfrutar y no caer en la polémica”: Jorge Valdivia lamenta los gestos de Nicolás Castillo ante la U

Santiago

Aunque han transcurrido cinco días del Clásico Universitario, las consecuencias del Clásico Universitario se siguen sintiendo, más específicamente en torno a lo ocurrido con Nicolás Castillo y sus gestos hacia la hinchada de la U de Chile.

Dicha situación fue abordada por quien fue su compañero en la selección chilena y en el Necaxa de México, Jorge Valdivia, en la edición de Los Tenores este jueves.

“Son actitudes que uno no las comparte. También las hice cuando fui joven y de las que hoy no me siento orgulloso. Estuvo de más. Es una pena, a Castillo en Católica le dieron la oportunidad, aunque suene feo, porque no estaban obligados a hacerlo. Se lo ganó con su entrega y profesionalismo, el buen comportamiento con sus compañeros, pero esto no le aporta en nada en su carrera”, remarcó el “Mago”, haciendo también una autocrítica por sus actitudes cuando era jugador.

“A uno le gustaría ser recordado por goles, títulos, medallas, el compañerismo que tuvo, las amistades que generas, pero no por estas cosas. En lo personal, no me gusta, por ejemplo, cuando viene la Copa América y se acuerdan del “Puerto Ordazo”. No me siento orgulloso ni me gusta volver a verlo”, dijo Jorge Valdivia, apuntando al duro historial de salud que ha vivido Nicolás Castillo.

“No es un niño, es grande, adulto, tiene su hijo. No le hace bien a él ni a la institución que tiene que salir a dar la cara. Está en una condición donde todo lo relacionado con la pelota es positivo, él lo ha dicho, estuvo a punto de perder la vida. Debiese aprovechar cada partido para disfrutar y no caer en la polémica. El único que termina con su imagen pisoteada es él”, remarcó.

Además, también hizo un análisis más allá de lo netamente deportivo. “Los chilenos siempre cuentan las malas, a la gente le gusta hablar más de lo malo que de lo bueno. Pasa con lo que he hecho en la vida privada también”, concluyó Jorge Valdivia en Los Tenores.