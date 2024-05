Jaime García define su objetivo en Santiago Wanderers: “El que no quiera estar en este camino se tiene que ir, así de simple”

Jaime García se convirtió este jueves en el nuevo técnico de Santiago Wanderers. El entrenador chileno reemplazó en la banca al uruguayo Francisco Palladino, quien selló su salida luego de cosechar siete partidos sin ganar en la Primera B.

Tras ser presentado oficialmente, el ex DT de Ñublense se pronunció en rueda de prensa y señaló: “Estoy muy agradecido de todas las personas con las que tuve reuniones y de las que querían charlar conmigo para conocerme, pero aquí paso algo muy especial: me sentí valorado”.

“Soy de la Quinta Región y este es un equipo tremendo, con historia. Creo que cuando todo se enlaza, uno llega a los lugares indicados y este era el lugar a donde yo tenía que llegar. Las cosas siempre pasan por algo, me siento muy contento”, reconoció.

Respecto al plantel que ahora tiene a disposición, indicó que “hay tremendo material para poder iniciar este nuevo proceso. No importa el día ni cuánto falta para el próximo partido, yo tomo una responsabilidad como si la hubiese tomado siempre”.

Sobre su primer día al mando de los entrenamientos, explicó que “uno no trata de cambiar nada, sino inyectar lo que quiero, mi forma de trabajar y dar algunos tips, no puedo llegar acá y volverme loco. Hay que conversar con los jugadores, saber qué es lo que quieren y para dónde me quiero dirigir con los entrenamientos. Pero estoy contento con el recibimiento de ellos”.

Además, Jaime García dejó claro que el objetivo es devolver a Santiago Wanderers a la Primera División. “Algo ha pasado en estos años y han que cambiar esa historia ¿Cómo la cambiamos? Luchando arriba”, aseguró.

“Yo quiero todo en esta institución, me voy a sacar la mierda para darle un objetivo claro, que todos sigamos en un solo camino y el que no quiera estar en ese camino se tiene que ir, así de simple”, completó el estratega nacional.

El nuevo técnico de los porteños debutará como local contra Deportes Antofagasta este domingo a las 12:30 horas, por la fecha 14 de la Primera B

El “Decano” se encuentra en la parte baja de la tabla: actualmente marcha en la posición 13° con 14 puntos y solo supera a Curicó Unido (12 pts), Deportes Temuco (12 pts) y Unión San Felipe (4 pts).