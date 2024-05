Comisión de DD.HH por conscriptos de Putre: Ejército no se presentó y SML no descarta cambios en causa de muerte de Franco Vargas

Este jueves desde la ciudad de Arica, la Comisión de Derechos Humanos del Senado realizó una sesión especial desde la zona con el objetivo de conocer más antecedentes sobre la muerte del conscripto del Ejército, Franco Vargas, durante una marcha de instrucción en el Regimiento Motorizado N° 24 Huamachuco, en Putre.

En la instancia, la senadora Fabiola Campillai, quien preside la comisión, agradeció la presencia de las autoridades locales, como el director del Cesfam rural de Putre, la seremi de Salud regional, entre otras. Sin embargo, la parlamentaria cuestionó la inasistencia del comandante en jefe de la sexta división del Ejército, el general de brigada Guillermo Altamirano, quien se excusó de asistir por encontrarse en Santiago.

“El Ejército nuevamente no se presenta. Trajimos acá a Arica la sesión, nos citamos con anticipación y tampoco asistieron diciendo que estaban en Santiago. Siguen ocultando información, no tuvimos su declaración lamentablemente”, expuso la senadora.

En la cita también participó el director del Servicio Médico Legal (SML), Mario Mejías, quien declaró que la causa de muerte de Franco Vargas, una muerte súbita de acuerdo a la autopsia del 28 de abril, podría cambiar debido a que la entidad aún se encuentra a la espera de resultados de exámenes tanatológicos.

El director explicó que desde el SML no aplicaron en su autopsia el “Protocolo de Minnesota”, porque no están facultados para efectuar pericias sin una orden previa y que en ese momento era la fiscalía militar la que llevaba la investigación y no lo solicitó.

Búsqueda de bacterias

Por su parte, la seremi de Salud regional, Marta Saavedra, ahondó en su rol en la búsqueda de bacterias que causaron los contagios entre los demás conscriptos, donde señaló que en las muestras de agua no se encontró nada microbiológico y se descartó que hubiera bacterias. Asimismo, descartó un brote de influenza en los conscriptos y que ellos no estaban vacunados.

Sobre a los otros dos soldados que aún se encuentran más graves, la autoridad precisó que sufrieron de un virus respiratorios y que tras pesquisas de laboratorio se determinó que además tenían bacterias, una que ingresó por una herida y otra de tipo estomacal. No obstante, ambos estaban en situación crítica y uno de ellos con un cuadro séptico grave que obligó al uso de drogas vasoactivas para salvarle la vida, lo que derivó más tarde en la amputación de una mano.