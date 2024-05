“No es bueno entrar en esa lógica”: el análisis de Jean Beausejour ante los polémicos gestos de Nicolás Castillo en el Clásico Universitario

Santiago

Los ecos en torno a la situación de Nicolás Castillo, quien realizó gestos obscenos contra la fanaticada de la U de Chile tras ganar el Clásico Universitario, siguen repercutiendo, cuestión que fue abordada por nuestros Tenores en la edición de este miércoles.

Al respecto, Jean Beausejour, que protagonizó varios de esos enfrentamientos en su época de jugador, hizo un crudo análisis de las repercusiones en torno a la actitud del delantero cruzado.

“El barrabravismo ha permeado de una manera tal que, cosas que parecían lógicas y normales, como que los jugadores celebren tras un partido, pareciera tabú. Me incluyo en esto, esto ha permeado a jugadores, periodistas, dirigentes y le hace un flaco favor al fútbol. Siento que no es bueno entrar en esa lógica, no me gusta. En el detalle es como para decir basta”, dijo Jean Beausejour, siendo autocrítico respecto del entorno del mundo del fútbol.

“Mil veces se me salió la cadena y es difícil manejarse con las emociones a flor de piel. La pasión con que se vive el fútbol no debe cambiar, pero debe haber ciertos márgenes. Yo no quiero que el fútbol sea como la política, que ahí uno ve que todos operan para sus barras bravas, para su nicho chico, y veo con alarma que los actores operamos bajo esa misma lógica. Hay que copiar las cosas espectaculares que tienen los argentinos, pero hasta ahí”, aseguró el bicampeón de América, haciendo un llamado a cambiar.

“Los clubes tienen responsabilidad, es una invitación para educar de aquí en más. Hay cierta generación con la que no se puede hacer nada, pero hay otra a la que no se tiene que contaminar con esto”, expresó, junto con referirse a la pelea entre integrantes de ambos clubes durante el partido.

“Lo de los funcionarios es más propios del fútbol, uno encuentra muchos de estos conflictos y la ANFP verá los responsables”, enfatizó Jean Beausejour, diferenciando aquello respecto de lo hecho por Nicolás Castillo.