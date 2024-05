Hay personajes que se convierten en los más odiados de espacios como los realities. Y, en ¿Ganar o Servir?, Camila Recabarren es una de las que lidera la lista para Pangal Andrade.

El deportista está compartiendo encierro con la morena. Y no se han llevado nada de bien en sus primeras semanas en Perú.

De hecho, de entrada, tuvieron un conflicto en una dinámica donde la ex Miss Chile lo trató de falso y de que no le “compraba” nada.

“No te la compro. Dices que cuidas el medio ambiente y tienes los medios autos, igual contaminas. Igual comes animales”, le lanzó.

Pangal Andrade, chato de Camila Recabarren

Después de eso, ambos concursantes no han logrado tener buenas migas. Y de eso habló el hombre del Cajón del Maipo en una entrevista con Tiempo X.

“Busca a todo el mundo, grita cosas en la mesa, me satura”, fue lo primero que dijo sobre la morena, agregando que “no tiene respeto ante nadie... dice cosas feas, grita cosas y le da lo mismo, uno la saluda y dice ‘no me saludís’”.

El pololo de Melina Noto indicó que “yo tenía otra imagen de ella y me decepcionó mucho… Me altera y evito tener conversaciones con ella. Yo pienso que, si tú tienes una parada en la vida, respeta las demás. Molesta a la Fran por cuica y como que odia todo… No sé qué le pasa”.

Finalmente, Pangal Andrade expresó sobre Camila Recabarren que “no entiendo su personalidad”, dejando más que claro que podrían venirse nuevos conflictos con ella en el encierro de Canal 13.